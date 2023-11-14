«Есть следы бытования». Пиджак Жириновского продадут на аукционе в Петербурге

Пиджак политика Владимира Жириновского, пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары выставят на торги в Петербурге. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Российский аукционный дом, который и проведет 22-й аукцион «Предметы искусства, редкие книги, автографы».
Торги назначены на 23 ноября. Всего на них выставлено 224 лота, один из которых — пиджак Жириновского с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично. Этот предмет одежды лидер ЛДПР разыграл среди зрителей партийного телеканала в преддверии нового 2021 года. Приз достался жителю Подмосковья Сергею. В марте 2021 года он получил свой подарок. Теперь вещь выставлена на аукцион. Стартовая цена составляет 200 тысяч рублей.
«Пиджак сшит ФГУП «Президент-Сервис». Есть следы бытования. В хорошем состоянии», — говорится на сайте РАД.
Также на аукционе можно будет приобрести балетные пуанты Майи Плисецкой с её автографом и сделанный в 1960 году снимок кубинского фотографа Альберто Корда Guerrillero Heroico («Героический партизан»), на котором запечатлен Эрнесто Че Гевара. Цена обоих лотов начинается с 70 тысяч рублей.
В целом диапазон начальных цен варьируется от 1 тысячи до 1,5 миллионов рублей. Самые дорогие предметы — редкие книги. Например, стартовая цена двухтомника Павла Бобровского «История Лейб-гвардии Преображенского полка» составляет 1,5–1,7 млн рублей, а изданное в 1799 году «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» Иоганна Георги оценивается на старте почти в миллион рублей.