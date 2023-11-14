«Конечно, это сделали мы». Симоньян рассказала, кто придумал ролик, в котором военные мочатся на технику НАТО

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» раскрыла авторов ролика, на котором российские военные «по-пионерски» тушат горящую технику НАТО в зоне СВО. Фрагмент передачи 14 ноября опубликован в телеграм-канале «RT на русском».



На кадрах двое военных справляют нужду на дымящуюся бронемашину. «А говорили, натовская не горит», — отмечает один. Второй отмечает, что «еще как горит» и ее «не потушишь».