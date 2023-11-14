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    «Конечно, это сделали мы». Симоньян рассказала, кто придумал ролик, в котором военные мочатся на технику НАТО

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    41 комментарий

    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» раскрыла авторов ролика, на котором российские военные «по-пионерски» тушат горящую технику НАТО в зоне СВО. Фрагмент передачи 14 ноября опубликован в телеграм-канале «RT на русском».

    На кадрах двое военных справляют нужду на дымящуюся бронемашину. «А говорили, натовская не горит», — отмечает один. Второй отмечает, что «еще как горит» и ее «не потушишь».

    RT на русском

    В программе Симоньян отметила, что видео постили и репостили «наши, украинские и прозападные ресурсы». Последние, по ее словам, в поисках заказчика видео «разразились целой огромной статьей-расследованием о том, кто бы это мог быть», поскольку на ресурсах Министерства обороны РФ видео отсутствовало.

    «Успокойтесь, это наш ролик. У меня каждую неделю уже каминг-аут. Конечно, это сделали мы. Вы можете прекратить фигачить расследования и отчитываться этими расследованиями перед своими грантодателями», — сказала главред RT.

    Роль военного, который сказал, что техника горит, исполнил актер Александр Удалов.

    «Никто нас не нанимал, и никто нам за это не платит», — резюмировала Маргарита Симоньян.

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    Комментарии 41

    Гость14 Ноя 2023 в 18:33
    Тагииил восхитился.
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