«Конечно, это сделали мы». Симоньян рассказала, кто придумал ролик, в котором военные мочатся на технику НАТО

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» раскрыла авторов ролика, на котором российские военные «по-пионерски» тушат горящую технику НАТО в зоне СВО. Фрагмент передачи 14 ноября опубликован в телеграм-канале «RT на русском».
На кадрах двое военных справляют нужду на дымящуюся бронемашину. «А говорили, натовская не горит», — отмечает один. Второй отмечает, что «еще как горит» и ее «не потушишь».
В программе Симоньян отметила, что видео постили и репостили «наши, украинские и прозападные ресурсы». Последние, по ее словам, в поисках заказчика видео «разразились целой огромной статьей-расследованием о том, кто бы это мог быть», поскольку на ресурсах Министерства обороны РФ видео отсутствовало.
«Успокойтесь, это наш ролик. У меня каждую неделю уже каминг-аут. Конечно, это сделали мы. Вы можете прекратить фигачить расследования и отчитываться этими расследованиями перед своими грантодателями», — сказала главред RT.
Роль военного, который сказал, что техника горит, исполнил актер Александр Удалов.
«Никто нас не нанимал, и никто нам за это не платит», — резюмировала Маргарита Симоньян.