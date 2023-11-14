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    Стирал защитный слой и расстраивался. В Пятигорске мужчина украл 1 600 лотерейных билетов

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    Около 1,6 тысячи лотерейных билетов похитил мужчина из торгового ларька в Пятигорске. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило МВД РФ по Ставропольскому краю.

    Полицейские выяснили, что мужчина проник в ларек ночью через окно и похитил лотерейные билеты. На некоторых он успел стереть защитный злой, но ничего не выиграл и выкинул их. «Оставшуюся часть изъяли и после проведения необходимых процессуальных действий вернули законному владельцу», — уточнили в ставропольском МВД.

    Сумма ущерба от хищения лотерейных билетов составила 140 тысяч рублей.

    Однако это совсем не рекорд. В мае 2023 года москвич устроился продавцом и украл 12 тысяч лотерейных билетов. Он тоже ничего не выиграл.

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