Стирал защитный слой и расстраивался. В Пятигорске мужчина украл 1 600 лотерейных билетов

Около 1,6 тысячи лотерейных билетов похитил мужчина из торгового ларька в Пятигорске. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полицейские выяснили, что мужчина проник в ларек ночью через окно и похитил лотерейные билеты. На некоторых он успел стереть защитный злой, но ничего не выиграл и выкинул их. «Оставшуюся часть изъяли и после проведения необходимых процессуальных действий вернули законному владельцу», — уточнили в ставропольском МВД.