В Кремле прочитали статью о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Кремль видел публикации о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге 14 ноября.



«Экономический блок будет проверять эту информацию. По крайней мере, обратит на нее внимание», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



Сегодня ночью «Ведомости» опубликовали статью об «имитации» возврата валютной выручки. В ней говорится, что российский бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре по указу президента Путина. Новые правила, отмечается в публикации, привели к «круговороту рублей» — двойной конвертации. «Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли», — пишут «Ведомости».

