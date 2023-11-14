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    В Кремле прочитали статью о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

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    Кремль видел публикации о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге 14 ноября.

    «Экономический блок будет проверять эту информацию. По крайней мере, обратит на нее внимание», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Сегодня ночью «Ведомости» опубликовали статью об «имитации» возврата валютной выручки. В ней говорится, что российский бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре по указу президента Путина. Новые правила, отмечается в публикации, привели к «круговороту рублей» — двойной конвертации. «Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли», — пишут «Ведомости».

    В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию Песков заявил: «Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства».

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    Дмитрий ПесковВалютная выручка
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