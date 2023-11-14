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    На ножах. Семейный ужин закончился для петербуржца реанимацией

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    Семейный ужин обернулся конфликтом и поножовщиной в Приморском районе Петербурга. Дочь пожаловалась отцу на домашнее насилие, а тот схватился за нож. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 ноября.

    История произошла накануне в квартире на Арцеуловской аллее. Именно туда пришел 70-летний пенсионер, чтобы навестить 37-летнюю дочку. Женщина между делом пожаловалась, что сожитель ее бьет. Отец вступился за нее, разгорелся конфликт, который быстро перерос в драку. Пожилой мужчина в какой-то момент достал нож и нанес несколько ударов по оппоненту. Клинок вошел в грудь и в живот.

    Раненому хватило сил, чтобы добежать до соседа и попросить о помощи. Потерпевшего в итоге госпитализировали и поместили в реанимацию, пенсионера же отвезли в отдел, где поместили в камеру после составления административного протокола о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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