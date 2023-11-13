Идет охота на волков. За серых хищников в Ленобласти объявлено вознаграждение

Возможность заработать 25 000 рублей появилась у «волчатников» Ленинградской области, напоминает 13 ноября региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Охота на волка разрешена в 47 регионе с 1 августа по 31 марта.
Правда, не понятно, что проще — добыть хищника или соблюсти все бюрократические формальности для оформления награды.
«Факт добычи c GPS-координатами рекомендуем тщательно зафиксировать на фото/видео. С момента добычи у охотника есть 1 сутки, чтобы сообщить инспектору района, в котором добыт волк о времени и точном месте добычи. После проверки инспектор вызовет охотника для составления акта добычи волка», — сказано в сообщении комитета.
Далее предстоит большая бумажная работа: охотник должен подготовить шесть документов, и сдать их в течение недели.
Численность волков необходимо регулировать, в первую очередь, чтобы защитить от них копытных — косуль, лосей и кабанов. Зимой по глубокому снегу им сложнее уходить от преследования хищников. Одна волчья «семья» съедает добытого лося за несколько суток.