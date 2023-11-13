Идет охота на волков. За серых хищников в Ленобласти объявлено вознаграждение

Возможность заработать 25 000 рублей появилась у «волчатников» Ленинградской области, напоминает 13 ноября региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Охота на волка разрешена в 47 регионе с 1 августа по 31 марта.



Правда, не понятно, что проще — добыть хищника или соблюсти все бюрократические формальности для оформления награды.

