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    Не «Дюна», но тоже тревожно. На севере Петербурга слышали подземный взрыв

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    Жители Выборгского района звонили в полицию с сообщениями о взрыве днем 13 ноября. Оказалось, это подземное замыкание.

    О хлопке около Домостроительной улице сообщает пресс-служба Росгвардии. Тревожные сообщения от жителей микрорайона начали поступать около половины первого дня. Росгвардейцы обнаружили странное рядом с заправкой — «как будто газон разрушил большой подземный червь», дерн поврежден, почва рыхлая.

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    Место оцепили, вызвали подкрепление. «По предварительной информации, по данному адресу произошло замыкание подземного силового высоковольтного электрического кабеля», — сообщает Росгвардия.

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    Взорвался кабель
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