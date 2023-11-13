Не «Дюна», но тоже тревожно. На севере Петербурга слышали подземный взрыв

Жители Выборгского района звонили в полицию с сообщениями о взрыве днем 13 ноября. Оказалось, это подземное замыкание.
О хлопке около Домостроительной улице сообщает пресс-служба Росгвардии. Тревожные сообщения от жителей микрорайона начали поступать около половины первого дня. Росгвардейцы обнаружили странное рядом с заправкой — «как будто газон разрушил большой подземный червь», дерн поврежден, почва рыхлая.
Место оцепили, вызвали подкрепление. «По предварительной информации, по данному адресу произошло замыкание подземного силового высоковольтного электрического кабеля», — сообщает Росгвардия.