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    Суд оштрафовал бесправную вагоновожатую, возившую людей от Кораблестроителей до Тихорецкого

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    Мировой судья судебного участка № 20 привлекла к административной ответственности вагоновожатую Юлию Жидову, которая продолжала работать на общественном транспорте, будучи лишенной водительского удостоверения. Об этом 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Полную историю Жидовой ранее рассказывал администратор паблика «Дорожный инспектор». Началось все 13 февраля, когда в трамвае под управлением 43-летней женщины при резком торможении упала пожилая пассажирка. Жидова не стала вызывать сотрудников ГИБДД и продолжила движение, чем нарушила ПДД. За оставление места ДТП женщину лишили права управления транспортным средством на год.

    Впрочем, этот «пустяк» Юлию не остановил. По месту работы, в трамвайном парке № 3, она заявила, что решила все проблемы и может сесть за руль. Так она продолжила работу, пока 26 октября на пересечении Кораблестроителей и Наличной ее не остановили сотрудники ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району. Они выяснили, что с 7 августа женщина не имеет права управления ТС.

    Жидова вину не признала, сообщила, что, как пояснил ей адвокат, она еще может управлять трамваем, пока идет рассмотрение ее жалобы в Третьем кассационном суде. Удостоверение также не сдала по совету адвоката.

    Суд объяснил Жидовой правила вступления решений судов в законную силу и назначил наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

    В «Горэлектротрансе» на вопрос «Фонтанки» ответили, что не комментируют вопросы правового поля, связанные с решением мирового судьи. «Здесь нечего добавить», — уточнили в ГЭТ.

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