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    На бесплатном концерте на Дворцовой площади выступят Zivert и The Hatters

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    В первый день Культурного форума, который будет проходить в Петербурге с 16 по 18 ноября, состоится бесплатный концерт на Дворцовой площади.

    The Hatters
    The HattersФото: vk.com/thehatters
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    Хэдлайнер концерта — Zivert, исполняющая танцевальные поп-песни. Певица, настоящая имя которой — Юлия Зиверт, прославилась в 2018 году треками «Чак», «Анестезия» и Life, в прошлом году «взяла» Ледовый и впервые выступит на Дворцовой.

    Компанию ей составит петербургская фолк-рок-группа The Hatters, один из самых активных и танцевальных коллективов отечественной сцены. В отличие от Zivert «Шляпникам» уже не привыкать выходить на Дворцовую — здесь они выступали дважды — в 2022 и в 2023 годах на празднике выпускников «Алые паруса». К слову, 24 ноября у группы состоится концерт-презентация нового альбома в МТС Live Холл, на который уже объявлен SOLD OUT.

    Также на сцену выйдет одна из самых душевных групп современности — группа Dabro, прорвавшаяся к вершинам музыкального Олимпа из Казани. Это дуэт братьев Ивана и Михаила Засидкевичей, ставший известным в 2020 году после выхода песни «Юность».

    Начало концерта в 18:00. Вход свободный с 17:00.

    16+

    The Hatters
    The HattersФото: vk.com/thehatters

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