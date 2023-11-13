На бесплатном концерте на Дворцовой площади выступят Zivert и The Hatters

В первый день Культурного форума, который будет проходить в Петербурге с 16 по 18 ноября, состоится бесплатный концерт на Дворцовой площади.
Хэдлайнер концерта — Zivert, исполняющая танцевальные поп-песни. Певица, настоящая имя которой — Юлия Зиверт, прославилась в 2018 году треками «Чак», «Анестезия» и Life, в прошлом году «взяла» Ледовый и впервые выступит на Дворцовой.
Компанию ей составит петербургская фолк-рок-группа The Hatters, один из самых активных и танцевальных коллективов отечественной сцены. В отличие от Zivert «Шляпникам» уже не привыкать выходить на Дворцовую — здесь они выступали дважды — в 2022 и в 2023 годах на празднике выпускников «Алые паруса». К слову, 24 ноября у группы состоится концерт-презентация нового альбома в МТС Live Холл, на который уже объявлен SOLD OUT.
Также на сцену выйдет одна из самых душевных групп современности — группа Dabro, прорвавшаяся к вершинам музыкального Олимпа из Казани. Это дуэт братьев Ивана и Михаила Засидкевичей, ставший известным в 2020 году после выхода песни «Юность».
Начало концерта в 18:00. Вход свободный с 17:00.
16+