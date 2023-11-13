Миллионы иностранцев пришли в ужас от видео, где женщина скрывается подо льдом реки Оредеж

В соцсетях на этих выходных завирусилось шокирующее видео, сделанное в Ленобласти почти два года назад. В январе 2022 года 41-летняя женщина на глазах у своей семьи в ночь на Крещение совершила прыжок в купель, после чего течение утащило ее под лед реки Оредеж. «Фонтанка» не публикует ролик по этическим соображениям.

Но кадры 13 ноября обсуждают пользователи соцсети бизнесмена Илона Маска. Только в одном из аккаунтов видео набрало более 30 миллионов просмотров. Жителям стран Запада непросто понять, зачем женщина прыгала в прорубь, вырезанную в форме креста. Своими впечатлениями они делятся друг с другом.

«Без веревки посреди ночи и под совершенно непрозрачным, заснеженным льдом в водоеме с сильным течением… Я не понимаю, как это казалось ей осуществимым», — Naomi.

«Сначала она перекрестилась. Итак, вы молитесь, чтобы Бог «избавил вас от зла», а затем сами ввергаете себя во зло… потому что я до сих пор не понимаю ее намерений», — Latent. «Братан, я никогда не понимал, как люди ныряют в ледяную воду, и почему», — Kratos. «Зачем нужно было прыгать без веревки?!» — Atomic Blonde. «Нееет! Крики детей ударили меня в сердце. Нет веревки. Нет света... Середина ночи...

Если бы рядом со мной было приличное озеро, я бы принимал ледяные ванны, но я бы никогда не делал этого в реке, текущей со скоростью 10 футов в секунду. Ужасно и так грустно. R.I.P», — X and coffee. «Действительно, не стоило включать звук», — Stormy.

«Это тяжело смотреть. Я думаю, они предположили, что течения нет, поэтому она легко выскочит обратно… Но нет. Мне достаточно трудно войти в холодную воду на теплом пляже. Не говоря уже о том, чтобы я нырнул в черную воду. Это звучит как чистый ад», — GenZod.