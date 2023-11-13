Киберполицейские Петербурга вынули из Сибири любителей детского порно. Сработал «Сорняк»

Оперативники недавно созданного Управления по борьбе с киберпреступностью проследили, как переписка в мессенджере со школьницами быстро переставала быть забавой. Дети отправляли свои обнаженные фото.



Как стало известно «Фонтанке», 12 ноября в Красноярском крае задержали 36-летнего Евгения Торопова, а в Бурятии — 18-летнего Абдуллоева, после того как свои результаты показала федеральная акция «Сорняк» — программа, направленная на борьбу с детской порнографией в Интернете. В отношении обоих возбуждено дело о насильственных действиях с детьми, которым еще не исполнилось 14 лет.

