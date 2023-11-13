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    Киберполицейские Петербурга вынули из Сибири любителей детского порно. Сработал «Сорняк»

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    Оперативники недавно созданного Управления по борьбе с киберпреступностью проследили, как переписка в мессенджере со школьницами быстро переставала быть забавой. Дети отправляли свои обнаженные фото.

    Как стало известно «Фонтанке», 12 ноября в Красноярском крае задержали 36-летнего Евгения Торопова, а в Бурятии — 18-летнего Абдуллоева, после того как свои результаты показала федеральная акция «Сорняк» — программа, направленная на борьбу с детской порнографией в Интернете. В отношении обоих возбуждено дело о насильственных действиях с детьми, которым еще не исполнилось 14 лет.

    Торопов, как установили петербургские киберполицейские, вынудил поделиться фотографиями с обнаженкой школьницу Кронштадта. В ответ он прислал ей порноролик со своим участием. Во время обыска три дня назад на его телефоне найдено множество видео с детским сексом. Второй, гражданин Таджикистана, переписывался в мессенджерах с ребенком из Невского района. Он уговорил сделать фото так, чтобы было видно сами понимаете что. У него на телефоне тоже нашли много непотребства. В данный момент проверяется информация об эпизодах с другими подростками.

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    Комментарии 13

    Гость13 Ноя 2023 в 09:07
    Фу!!!
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