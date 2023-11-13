Киберполицейские Петербурга вынули из Сибири любителей детского порно. Сработал «Сорняк»

Оперативники недавно созданного Управления по борьбе с киберпреступностью проследили, как переписка в мессенджере со школьницами быстро переставала быть забавой. Дети отправляли свои обнаженные фото.
Как стало известно «Фонтанке», 12 ноября в Красноярском крае задержали
Торопов, как установили петербургские киберполицейские, вынудил поделиться фотографиями с обнаженкой школьницу Кронштадта. В ответ он прислал ей порноролик со своим участием. Во время обыска три дня назад на его телефоне найдено множество видео с детским сексом. Второй, гражданин Таджикистана, переписывался в мессенджерах с ребенком из Невского района. Он уговорил сделать фото так, чтобы было видно сами понимаете что. У него на телефоне тоже нашли много непотребства. В данный момент проверяется информация об эпизодах с другими подростками.