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    «В центр Петербурга залетела сенсация». На Елагином заметили редкую для города пернатую гостью

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    Редчайшая для Петербурга птица, филин, была замечена на Елагином острове. Заинтересовала она не только людей, но и других пернатых. Об этом 12 ноября рассказал биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Филина запечатлел фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев. «В центр Петербурга залетела сенсация!» — отметил биолог.

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    По словам Павла Глазкова, прилетевшая несколькими днями ранее на Елагин длиннохвостая (уральская) неясыть, настолько освоилась, что попыталась прогнать филина. В качестве аргумента о необходимости покинуть территорию, неясыть использовала попытку дернуть филина за хвост. Еще одна была предпринята стаей серых ворон: они набросились на редкого гостя стаей. При этом вороны разделились: часть кружила в воздухе, издавая пронзительные звуки, другие пытались орудовать клювами.

    Филин же — редчайшая птица даже для Ленобласти. Он относится к семейству совиных и занесен в Красную книгу страны. Из сов это самая крупная птица. Павел Глазков отмечает, что филины питаются грызунами, могут охотиться на беляков, уток и тетеревиных пернатых.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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