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    Неясыть вернулась на Елагин. Рассказываем зачем

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    На Елагин остров в Петербурге, где расположен ЦПКиО, снова прилетела уральская, или длиннохвостая неясыть. Фотографии этой красавицы публикуют 10 ноября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» и фотограф-натуралист Антон Кубышкин в группе «Грибы и Грибники СПб».

    «Этот вид сов не только зимует в крупных парках Петербурга, но даже и успешно гнездится. Интересно, что совы никогда не строят гнезд. Они селятся либо в дуплах, либо в старых гнездах других птиц. Насиживает яйца самка, а самец преданно обеспечивает ее кормом», — рассказывает Павел Глазков.

    Длиннохвостые неясыти чаще других сов встречаются в Петербурге, несмотря на это, птица занесена в Красную книгу города. В конце осени они часто перемещаются в поисках более кормовых мест, ведь впереди зима. Петербург привлекает их возможностью охоты на домовую мышь, крысу и других мышевидных грызунов. Кроме того, длиннохвостая неясыть охотится на белок и серых ворон.

    Эта птица обладает действительно длинным хвостом. А второе название она получила, поскольку впервые была описана на Урале.

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