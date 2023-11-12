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    Полиция нашла несовершеннолетнюю команду, которая ограбила пункт выдачи в центре Петербурга и стреляла в школьника

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    Четыре бравых юноши были задержаны сотрудниками полиции Центрального района после грабежа и стрельбы в ребенка. Последний остался невредим, так что и дела пока нет.

    Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, на данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят трое несовершеннолетних юношей — двое из них школьники, третий, видимо, вообще ничем полезным не занят. Егору 17, десятикласснику Максиму 16, Даниилу и вовсе 14, он в 8 классе. Что именно связывает молодых людей и насколько они дружны — пока непонятно. Двое школьников живут в центре, но учатся в разных школах, они не соседи. Третий в день нападения приехал на площадь Восстания из Колпино.

    16-летний Данила, если верить его странице в соцсети, раньше учился в школе-интернате. Он дружен с Егором онлайн. Сейчас, по данным полиции, Данила учится в колледже Метростроя на первом курсе. Молодой человек играет в футбол и много времени посвящает занятиям в центре «Контакт» — это бюджетное учреждение, которое занимается социализацией юных разбойников и хулиганов. Данила минувшим летом посещал сборы «Контакта» в воинской части, где учился стрелять, и понял, что хочет стать бойцом. Видимо, ученик младших классов, в сторону которого он стрелял из только что похищенного пускового устройства ПУ-3, показался ему хорошей мишенью для отработки полученных навыков. Мальчик родом из Узбекистана. Данила состоит в ряде сообществ околонационалистического толка.

    После беседы с ним полиция юношу отпустила, дело о стрельбе в школьника не возбуждено.

    Ранее сообщалось, что компания три дня назад унесла из пункта выдачи на 10-й Советской товара примерно на 40 тысяч рублей. Среди заказанных на аккаунте вещей был сигнальный пистолет.

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