Полиция нашла несовершеннолетнюю команду, которая ограбила пункт выдачи в центре Петербурга и стреляла в школьника

Четыре бравых юноши были задержаны сотрудниками полиции Центрального района после грабежа и стрельбы в ребенка. Последний остался невредим, так что и дела пока нет.



Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, на данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят трое несовершеннолетних юношей — двое из них школьники, третий, видимо, вообще ничем полезным не занят. Егору 17, десятикласснику Максиму 16, Даниилу и вовсе 14, он в 8 классе. Что именно связывает молодых людей и насколько они дружны — пока непонятно. Двое школьников живут в центре, но учатся в разных школах, они не соседи. Третий в день нападения приехал на площадь Восстания из Колпино.

