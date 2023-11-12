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    Житель Петербурга позвонил в полицию и рассказал о проблеме с пальцем. Оказалось, что, скорее, дело в голове

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    Житель Петербурга был доставлен в больницу из квартиры приятеля в Невском районе. Он сам смог обратиться за помощью, но переживал только за отстреленный палец.

    Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, в отдел потерпевший позвонил накануне ночью и объяснил, что в него стреляли в квартире на Бадаева, попали в палец на руке. Полиция выехала на место и застала пострадавшего в машине скорой. Палец был фактически оторван, а кроме того, пулями была пробита голова в нескольких местах и шея. Увезли 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

    Вечером того же дня, сообщает ГУ МВД, нашли подозреваемого в его квартире, она же место преступления. Мужчину увезли в отдел, но пока на нем только протокол за употребление наркотиков. Вероятно, для допроса он пока что не годен.

    Из чего велась стрельба, не установлено. У задержанного есть разрешение на охотничье ружье и травматический пистолет «Гроза».

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