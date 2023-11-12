Житель Петербурга позвонил в полицию и рассказал о проблеме с пальцем. Оказалось, что, скорее, дело в голове

Житель Петербурга был доставлен в больницу из квартиры приятеля в Невском районе. Он сам смог обратиться за помощью, но переживал только за отстреленный палец.
Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, в отдел потерпевший позвонил накануне ночью и объяснил, что в него стреляли в квартире на Бадаева, попали в палец на руке. Полиция выехала на место и застала пострадавшего в машине скорой. Палец был фактически оторван, а кроме того, пулями была пробита голова в нескольких местах и шея. Увезли 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии.
Вечером того же дня, сообщает ГУ МВД, нашли подозреваемого в его квартире, она же место преступления. Мужчину увезли в отдел, но пока на нем только протокол за употребление наркотиков. Вероятно, для допроса он пока что не годен.
Из чего велась стрельба, не установлено. У задержанного есть разрешение на охотничье ружье и травматический пистолет «Гроза».