Правительство дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Постановление 11 ноября подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.



Из этой суммы 41 млрд рублей выделен для субсидирования «Льготной ипотеки», 46 млрд — «Семейной ипотеки», и почти 8 млрд — на поддержание льготной процентной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки». Необходимость дополнительного выделения финансов возникла из-за повышения ключевой ставки Банка России.

За время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей, отметил Михаил Мишустин. На заседании правительства 9 ноября он рассказал, что по итогам 2023 года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тыс. кредитов.