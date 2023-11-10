Замглавы комитета Госдумы по информполитике предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube для уменьшения износа оборудования. Об этом парламентарий написал в пятницу, 10 ноября, в своем Telegram-канале.

«Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube», — написал Горелкин.

Замглавы думского комитета отметил, что сейчас доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов. «У всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100–200 рублей», — продолжает депутат.