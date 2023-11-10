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    Замглавы комитета Госдумы по информполитике предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

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    Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube для уменьшения износа оборудования. Об этом парламентарий написал в пятницу, 10 ноября, в своем Telegram-канале.

    «Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube», — написал Горелкин.

    Замглавы думского комитета отметил, что сейчас доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов. «У всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100–200 рублей», — продолжает депутат.

    Горелкин добавил, что вряд ли ФАС будет против такого решения, если его совместно примут участники рынка.

    В российских регионах, пишет газета «Известия», средняя скорость мобильного интернета за год снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, а в Москве, наоборот, выросла до 63,2 Мбит/с. По данным издания, скорость интернета падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. Его, как пишут «Известия», направляют в Москву, в том числе и из регионов, чтобы минимизировать риски сокращения скорости.

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    YouTubeСкорость интернетаАнтон Горелкин
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