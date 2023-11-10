Суд оштрафовал пожилую петербурженку за комментарий во «ВКонтакте» о Гитлере и евреях

Красносельский райсуд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей 78-летнюю женщину за комментарий в соцсети «ВКонтакте», сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Она прокомментировала политику Адольфа Гитлера по отношению к евреям в посте паблика «Транспортный коллапс, Красное Село» о том, что во время рейда нашли мигрантов-нелегалов. Женщина объяснила свой поступок.

Комментарий находился в свободном доступе, 27 февраля на него наткнулся старший оперуполномоченный 6 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Эксперты пришли к выводу, что в комментарии выявлены признаки унижения достоинства человека по признаку национальности, а также признаки возбуждения вражды и ненависти.