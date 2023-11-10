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    Суд оштрафовал пожилую петербурженку за комментарий во «ВКонтакте» о Гитлере и евреях

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    Красносельский райсуд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей 78-летнюю женщину за комментарий в соцсети «ВКонтакте», сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Она прокомментировала политику Адольфа Гитлера по отношению к евреям в посте паблика «Транспортный коллапс, Красное Село» о том, что во время рейда нашли мигрантов-нелегалов. Женщина объяснила свой поступок.

    Комментарий находился в свободном доступе, 27 февраля на него наткнулся старший оперуполномоченный 6 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Эксперты пришли к выводу, что в комментарии выявлены признаки унижения достоинства человека по признаку национальности, а также признаки возбуждения вражды и ненависти.

    На суде женщина вину не признала, пояснила, что комментарий был написан ею в 2021 году, как ответ на негативный комментарий в отношении мусульман. По ее словам, когда в Красном Селе построили мечеть, в соцсетях начались нападки на мусульман.

    Пожилая женщина привлечена за совершение правонарушение, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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