Реконструкцию станции метро «Парк Победы» вносят в адресную программу со сроками 2023–2025 годы

Станция метро «Парк Победы» будет реконструирована в 2023–2025 годах. Это следует из проекта новой адресной инвестиционной программы.
Формально документ является проектом постановления правительства Петербурга о пообъектном распределении средств внутри адресной инвестиционной программы. Если сравнить его с текущей версией, то заметно, что там появилась строчка «реконструкция вестибюля станции «Парк Победы» с заменой эскалаторов». Общая стоимость оценивается в 3,3 млрд. По годам деньги распределены так: 374 млн рублей в 2023 году, 730 млн — в 2024-м, остальное — в 2025-м.
«Фонтанка» рассказывала о планах полной реконструкции вестибюля «Парка Победы» c заменой эскалаторов. Раньше обсуждалось ее закрытие в августе, потом — в конце октября, но в итоге на данный момент конкретная дата не назначена. В данный момент на реконструкцию закрыта станция «Чернышевская», там 10 ноября начали монтировать эскалаторы. Кроме того, на ремонте «Ладожская». О планах на ближайшие годы читайте на «Фонтанке».