На «Чернышевской» начали монтировать новые эскалаторы

На станции метро «Чернышевская» приступили к монтажу эскалаторов. По проекту вместо трех демонтированных лестниц там появится четыре. Об этом сообщили в управлении информации правительства Петербурга 10 ноября.



Под новые эскалаторы уже обустроили фундаменты в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами. Там же установили внутренние бетонные конструкции, опоры, направляющие и железобетонные лестничные марши для техобслуживания механизмов. Параллельно специалисты ведут работы по облицовке сводов.

«Чернышевская» была открыта 65 лет назад — в 1958 году. Ее реконструкция началась год назад. Сначала срок окончания наметили на ноябрь 2023 года, однако затем он сдвинулся на май 2024-го. В пресс-службе Смольного уточняют, что на момент закрытия станции пассажиропоток превышал 45 тысяч человек в день, но после реконструкции пропускная способность «Чернышевской» увеличится примерно на 6,5 тысячи пассажиров в день.