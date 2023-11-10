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    На «Чернышевской» начали монтировать новые эскалаторы

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    На станции метро «Чернышевская» приступили к монтажу эскалаторов. По проекту вместо трех демонтированных лестниц там появится четыре. Об этом сообщили в управлении информации правительства Петербурга 10 ноября.

    Под новые эскалаторы уже обустроили фундаменты в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами. Там же установили внутренние бетонные конструкции, опоры, направляющие и железобетонные лестничные марши для техобслуживания механизмов. Параллельно специалисты ведут работы по облицовке сводов.

    «Чернышевская» была открыта 65 лет назад — в 1958 году. Ее реконструкция началась год назад. Сначала срок окончания наметили на ноябрь 2023 года, однако затем он сдвинулся на май 2024-го. В пресс-службе Смольного уточняют, что на момент закрытия станции пассажиропоток превышал 45 тысяч человек в день, но после реконструкции пропускная способность «Чернышевской» увеличится примерно на 6,5 тысячи пассажиров в день.

    Кроме того, на ремонте также остается станция «Ладожская». Дата окончания ее реконструкции — январь 2024 года.

    Напомним, согласно Генплану, в ближайшие годы в Петербурге планируют отремонтировать целый ряд станций. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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