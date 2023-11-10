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    В подмосковной школе учитель математики и мать шестиклассницы вцепились друг другу в волосы на глазах у детей

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    Конфликт учителя и матери ученицы произошел в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском городском округе Подмосковья. Словесная перепалка переросла в драку, в ситуации теперь разбираются правоохранительные и надзорные органы.

    По предварительной информации, у шестиклассницы возникла стычка с преподавателем математики и иностранных языков. Якобы девочка грубо ответила, в ответ учитель обозвала ее, в итоге в школу явилась мать девочки с группой поддержки в виде своей старшей дочери, пишет 360.

    Видеозапись драки появилась в телеграм-канале «ЧП-Дмитров» 10 ноября. На кадрах женщина в кабинете заявляет, что никто из него не выйдет, пока не придет директор для обсуждения. Она говорит, что будет ждать директора и выяснять все отношения. Учительница прохаживается мимо матери, затем отходит к столу, но внезапно кидается с кулаками на мать школьницы. В итоге женщины стоят, вцепившись друг другу в волосы, а старшая дочь кидается на выручку матери с криком: «Я тебя сейчас похороню, в себя поверила». Очевидцами драки стали ученики школы. Сотрудница пытается растащить троицу, но безуспешно.

    В городских сообществах в социальных сетях участники отмечают, что подобный случай в Деденевской школе не уникальный. По их данным, в начале ноября в учебном заведении заместитель директора прямо на уроке применил грубую физическую силу против учителя русского языка и литературы. На глазах школьников он агрессивно общался с ней, вывел из кабинета, а после, схватив за шею, завел обратно. После случившегося родители обращались в Минобразования и прокуратуру.

    Прокуратура Московской области в телеграм-канале заявила, что по факту драки 9 ноября началась проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства конфликта, дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц школы и приняты меры прокурорского реагирования.

    Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки, которую начал территориальный отдел полиции.

    В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в школе поселка Деденево поступила в Икшанский отдел полиции по Дмитровскому городскому округу.

    «По предварительной информации, между преподавателем и матерью одной из учениц произошел словесный конфликт, переросший в ссору. Позднее они обратились с заявлениями в полицию», — подчеркнули в ведомстве.

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