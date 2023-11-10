Подробности ДТП на Луначарского: школьница перебегала дорогу на красный свет

ДТП случилось на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. В 8:05 9 ноября у дома 9 по проспекту Луначарского 69-летний петербуржец, следовавший на своем Chevrolet Cruze от улицы Композиторов в сторону проспекта Энгельса, сбил на регулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Семиклассница перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, стало известно «Фонтанке» 10 ноября.

Стали известны подробности ДТП в Выборгском районе Петербурга, в котором пострадала девочка-подросток. За 20 минут в районе сбили двух несовершеннолетних.

Школьница была без сопровождения родителей. В результате ДТП она получила перелом лодыжки и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Водитель автомобиля в 2023 году привлекался за нарушения ПДД 8 раз.

Спустя 20 минут после этого ДТП в том же районе, во дворе на Муринском проспекте, 37-летний петербуржец на Volvo S60 сбил 7-летнего мальчика. Ребенок получил травмы средней тяжести.