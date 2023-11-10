Петербуржец на «Вольво» задним ходом сбил маленького мальчика

Семилетний ребенок в больнице после ДТП в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 ноября.



ДТП произошло 9 ноября около 8:25 во дворе дома 41 по 2-му Муринскому проспекту, у пересечения с Болотной улицей. По предварительной версии, 37-летний петербуржец на своем Volvo S60 при движении задним ходом сбил ребёнка, который находился во дворе один, без родителей. Это семилетний мальчик, который учится в гимназии неподалёку.



Мальчика доставили в детскую городскую больницу №2 с закрытым переломом кости в стопе в состоянии средней степени тяжести. Про водителя известно, что он в этом году три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

