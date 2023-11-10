Исчез отец петербургского следователя. Повторный арест за тайное захоронение рассмотрит суд в Саратове

Поисковики и полицейские полтора месяца не могут найти останки петербуржца, пропавшего в лесу под Калугой после жестокого избиения. Следственный комитет видит виновного, но апелляционная инстанция аннулировала арест. Теперь дело за кассацией, хотя вряд ли это быстро приведет к яме с телом.

В конце сентября волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили информацию об исчезновении 64-летнего пенсионера. По данным «Фонтанки», это отец петербургского следователя. Обстоятельства хорошо понятны правоохранительным органам, а с 9 ноября очередная судебная инстанция начала изучать жалобу потерпевшей стороны.



Всё произошло днем 18 сентября в загородном доме под Калугой, где во время застолья пропавший поссорился с приятелем. Конфликт перерос в драку, потерпевшему были нанесены удары палкой по голове. Впоследствии третий присутствующий (сотрудник полиции, уехавший с места пришествия), да и сам обвиняемый (некто Сафронов) подтвердили это в своих показаниях. Однако вопрос встал не по поводу побоев.



С этого момента пенсионера больше никто не видел, а обвиняемый (профессиональный охотник) уверяет, что мужчина самостоятельно ушел куда-то, а дальше не его дело.

Оперативные службы изучили биллинги и, соответственно, перемещения обвиняемого в нужном времени и пространстве. Его показания и техническая фиксация мобильного телефона не совпадают: на допросе он сообщил, мол, находился в доме неотлучно, а его телефон передвигался по лесу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству и добился ареста. Все же 5 октября апелляционная инстанция Калуги не нашла достаточных оснований для изоляции. Защита арестованного убедила судью, что версия следствия о последующем убийстве и сокрытии тела — домыслы. Адвокаты стороны потерпевшего обратились в вышестоящую инстанцию (Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове).



Здесь вновь рассмотрят ходатайство об аресте, хотя до настоящего времени местонахождение тела не установлено. По информации «Фонтанки», поиск на ресурсе близких пропавшего продолжается и сегодня.

