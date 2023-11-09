В Петербурге начался суд над экс-главой комитета по информатизации Громовым. Первые потери уже есть

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге начал рассматривать одно из самых громких дел последних лет в отношении местных чиновников. Бывшего главу комитета по информатизации, его брата, заместителей, экс-глав подведов судят за мошенничество на сотни миллионов. Сумма серьезная, атмосфера — нет.



На скамье подсудимых — 12 мужчин и одна женщина. Их защищают почти два десятка адвокатов. И хоть петербургские суды видели, наверное, уже практически всё, к такому многолюдью, да ещё и не самому простому, явно не привыкли.



На четвертом этаже Смольнинского районного суда в полдень 9 ноября заняты все скамейки. На заседание пришли сами почти все подсудимые. Единственные, кому «повезло» доехать на служебном транспорте из-под ареста, — Павел и Иван Громовы. Их задержали ещё в декабре 2021 года. Тогда в деле о хищении бюджетных денег значилась сумма 160 миллионов рублей. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского районов. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты, утверждало следствие, именно компанией-подрядчиком были не выполнены (всё сделали сами сотрудники центра), но средства якобы перечислялись на нужные счета, а затем в офшоры.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Громова списывают в архив. За что бывшему главе смольнинского комитета готовят арест Постепенно в деле увеличивалось количество фигурантов и росла сумма ущерба. Ивана Громова и его брата Павла, работавшего в банковской сфере, всё это время держали в СИЗО — следствие предполагало, что они могут сбежать на территорию Украины, ведь оттуда родом их родственники. Аргумент о том, что идёт спецоперация и туда беглецам, мягко говоря, лучше не соваться, во внимание не принимали. Заодно суд арестовал семейный вертолёт — не для того, чтобы братья на нём не скрылись, если их выпустят, а чтобы использовать для покрытия ущерба, когда он будет доказан.



Ещё до начала рассмотрения самого дела в Смольнинском суде слушали прокуратуру, которая потребовала не просто арестовать дом и участок Павла Громова в Подмосковье, но и продать его. Сам по себе иск нетипичен — хотя бы потому, что подан ещё до того, как суд назвал обвиняемых виновными. Как сказано в иске, дом в Одинцовском районе Павел начал строить в 2014 году, саму землю, судя по всему, купил раньше. Общую стоимость земли и постройки в прокуратуре оценили в 469 млн рублей. Кроме того, там посчитали, сколько зарабатывали Павел и Иван Громовы, а также их семьи с 2012 года, и пришли к выводу, что источники дохода ими не подтверждены. По словам адвоката Павла Громова — Павла Волошина, обычно норма закона, которая позволяет так поступать с имуществом, купленным не на заработанные средства, касается исключительно госслужащих, а об их братьях в законе ничего не говорится. Заседание по иску прокуратуры отложили — братья Громовы в СИЗО не смогли ознакомиться с иском.

Судебное заседание по самому уголовному делу тщетно пытались начать в течение трех часов. Сначала на час опоздал конвой. Затем ждали адвоката Голованова — он решил «метнуться» в Невский районный суд. Пока суд да дело не начинались, прокурор отлучилась ненадолго — хотя бы чуть-чуть почитать обвинение в соседнем процессе, а то там 54 тома. Адвокаты, скучая, шутили, вспоминая другие судебные процессы. Почти два десятка защитников полностью заняли длинный стол возле судейской трибуны, подсудимые расселись в зале — кто-то болтал, кто-то читал книжку, кто-то смеялся, вслушиваясь в шутки защиты. Напуганными или озадаченными чиновники явно не выглядели, скорее — смирившимися, ведь судебный процесс по всем анонсам должен затянуться на год-два.

Наконец, не выдержав паузы, кто-то из защитников предложил: давайте заменим адвоката Голованова. Защищать по назначению, то есть бесплатно, он должен был бывшего директора ИАЦ и МФЦ Евгения Геруса. «Скинемся и найдём кого-нибудь, что время терять? Герус, вы не против?» — «Категорически за». Так начали искать адвоката: кто-то в соседнем зале, кто-то звонил по коллегам. Через четверть часа нашли защитницу на Невском проспекте. Пока ждали, вслушивались в каждый шорох в коридоре. «Представляете, если нас сейчас заминируют, вот умора будет — собираться всем придётся заново», — говорили между собой подсудимые. Ожидание прервал секретарь — на 20 минут всех снова выставили в коридор, чтобы провести заседание по другому делу.



Ближе к 15 часам нашёлся новый адвокат. Но приехал и знаменитый уже Голованов. «Мы все скинулись, нашли другого человека, чтобы заключённые, узники не терпели неудобства. Мы на вас в палату пожалуемся», — пообещал ему один из коллег. Досталось и от судьи Ольги Матвеевой — она тоже намерена подать жалобу в адвокатскую палату. Голованов, впрочем, заверил её, что там уже обо всём в курсе.

Как это часто бывает, трейлер оказался интереснее фильма. Судебное следствие началось с монотонного чтения прокурора — каждый из подсудимых обвиняется по 159 статье УК РФ, но у каждого разное количество эпизодов. У Павла и Ивана Громовых их больше всего — 14. Почти все подсудимые после этого сказали судье, что обвинение им понятно, но более подробно они выскажутся потом. Лишь Павел Громов был более многословен: «Непонятно, в чем выражается координация, взаимодействие и контроль хищения денежных средств, в связи с этим я лишен возможности согласиться с предъявленным обвинением». «Следствие и гособвинитель не раскрыли, как исполнитель Громов, не имеющий отношение ни к одной организации, ни к другой, мог их координировать. Кроме того, Громову предъявляют контроль похищенных средств. То есть обвиняют в действиях, которые совершались уже после мошенничества», — добавил адвокат Виктор Клепиков.

Опросив так всех участников, судья предложила продолжить заседание в другой раз, чтобы вызвать свидетелей. Отложили на неделю, несмотря на бурное недовольство угадайте, кого — адвоката Голованова, конечно: его снова в четверг ждут ещё и в Невском суде. Расходились группами, о чем-то болтая, спускаясь по лестнице и в лифте. Возможно, обсуждали Владислава Бельчикова, совладельца и руководителя ООО «Тэсонэро компьютерс». Во время следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве — он признал вину. В середине октября суд назначил ему условное наказание. Но помимо свободы, Бельчиков получил ещё и иск комитета по информатизации и связи на 215 млн рублей.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»