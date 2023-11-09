«Доходы не подтверждены». Прокуратура просит изъять у семьи бывшего чиновника Громова дом с участком в Подмосковье

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском об изъятии имущества у бывшего главы комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла. Дело начали рассматривать 9 ноября в Смольнинском районном суде.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков. В иске они указывают, что легальных источников, которые бы позволили приобрести дом с участком в Подмосковье общей стоимостью в 469 млн рублей и при этом тратить на личные нужды (например, оплачивать аренду квартиры в 250 тыс. рублей в месяц), у них нет или они не подтверждены.

«Это свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств», — пишет пресс-служба, цитируя иск.

Прокурор попросил суд обратить в доход государства земельный участок в Московской области площадью 4371 кв. м и дом площадью 1671,10 кв. м . Суммарно они стоят 469 млн рублей.

Сейчас на недвижимость наложены обеспечительные меры.