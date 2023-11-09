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    «Доходы не подтверждены». Прокуратура просит изъять у семьи бывшего чиновника Громова дом с участком в Подмосковье

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском об изъятии имущества у бывшего главы комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла. Дело начали рассматривать 9 ноября в Смольнинском районном суде.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков. В иске они указывают, что легальных источников, которые бы позволили приобрести дом с участком в Подмосковье общей стоимостью в 469 млн рублей и при этом тратить на личные нужды (например, оплачивать аренду квартиры в 250 тыс. рублей в месяц), у них нет или они не подтверждены.

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    «Это свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств», — пишет пресс-служба, цитируя иск.

    Прокурор попросил суд обратить в доход государства земельный участок в Московской области площадью 4371 кв. м и дом площадью 1671,10 кв. м. Суммарно они стоят 469 млн рублей.

    Сейчас на недвижимость наложены обеспечительные меры.

    Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 млн рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского района. По версии следствия, с 2013-го по 2018 год подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета.

    Павел Громов, считает следствие, выводил деньги в офшоры.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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