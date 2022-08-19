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    Братьев Громовых оставили в СИЗО до конца осени. В залоге суд отказал

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    Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста бывшего чиновника Ивана Громова и его брата Павла. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», адвокаты Громовых предлагали отпустить их под залог в 500 тысяч и 1 млн рублей.

    Обосновывая продление ареста Ивана Громова, следователь обратил внимание на наличие большого количества высокопоставленных деловых связей, а также на навыки оперативно-разыскной деятельности и высшее образование. Брата экс-чиновника Павла Громова следователь охарактеризовал как человека, привыкшего к роскошному образу жизни. В пользу возможности побега обоих, считает следствие, говорит наличие у Павла шенгенской визы и родственников на Украине.

    И Иван, и Павел Громовы отметили, что бежать на территорию Украины не намерены — там идут боевые действия, что опасно для жизни. Иван Громов заявил, что, по его мнению, его брата фактически держат в заложниках: «Брат является заложником этой ситуации. Моя мера оправдана отчасти, а его — излишняя».

    Защитники Павла и Ивана Громовых обратили внимание, что прошлую меру пресечения они ещё оспаривают — документы о нарушении сроков ушли из районного суда всего пару дней назад. Таким образом, утверждали они, если апелляционная инстанция отменит прошлую меру пресечения, то нынешнее аргументы следствия тоже будут под вопросом.

    Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 миллионов рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского районов. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета.

    Павел Громов, считает следствие, выводил деньги в офшоры.

    За последние полгода следствие добавило уголовному делу ещё пять эпизодов. Сумма ущерба увеличилась до 244 млн рублей. Речь идёт о контрактах об электронном сопровождении информационных систем ЗАГС и системы государственного межведомственного взаимодействия. Помимо них по делу проходят еще порядка 10 фигурантов, в том числе бывших чиновников.

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