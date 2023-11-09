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    Правительство решило отстранить полицию от дублирующих проверок бизнеса

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    Правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий из ведения полиции административные нарушения в предпринимательской сфере. Документ 9 ноября появился в базе нижней палаты парламента.

    Как говорится в сообщении на сайте кабмина, правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Контрольные мероприятия должны стать прерогативой профильных ведомств.

    Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в настоящее время органы внутренних дел уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Ряд этих составов — 197 из 663 — выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых ведется контрольно-надзорных органами.

    На первом этапе решено исключить из Кодекса об административных правонарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями.

    «Контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция», — пояснил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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    ПравительствоПолицию исключают из дублирующих проверок бизнеса
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