Правительство решило отстранить полицию от дублирующих проверок бизнеса

Правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий из ведения полиции административные нарушения в предпринимательской сфере. Документ 9 ноября появился в базе нижней палаты парламента.
Как говорится в сообщении на сайте кабмина, правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Контрольные мероприятия должны стать прерогативой профильных ведомств.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в настоящее время органы внутренних дел уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Ряд этих составов — 197 из 663 — выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых ведется контрольно-надзорных органами.
На первом этапе решено исключить из Кодекса об административных правонарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями.
«Контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция», — пояснил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.