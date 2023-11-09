Новогодние ели начали «вырастать» на улицах Петербурга

Улицы Петербурга, несмотря на начало ноября, уже вовсю украшают к Новому году. Не только праздничными гирляндами, но и новогодними ёлками.
Возле метро начали устанавливать пластиковые ели. Корреспондент «Фонтанки» заметила, как 9 ноября монтировали новогоднюю ёлку возле станции «Черная речка». К вечеру она уже сияла праздничными огнями даже в недособранном виде.
Новогодние украшения появились в начале ноября и на фонарях некоторых улиц Петербурга, например, на Васильевском острове или в Александровском парке возле Адмиралтейства. Начали обрастать мишурой и украшениями магазины. На Дворцовой площади готовятся возвести огромную горку, а на Конюшенной площади — каток размерами 30х60 метров. Соответствующие разрешения выдала ГАТИ Петербурга.
О том, как планируют украшать Петербург к Новому году и во сколько это обойдется, читайте в материале «Фонтанки».