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    Новогодние ели начали «вырастать» на улицах Петербурга

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Улицы Петербурга, несмотря на начало ноября, уже вовсю украшают к Новому году. Не только праздничными гирляндами, но и новогодними ёлками.

    Возле метро начали устанавливать пластиковые ели. Корреспондент «Фонтанки» заметила, как 9 ноября монтировали новогоднюю ёлку возле станции «Черная речка». К вечеру она уже сияла праздничными огнями даже в недособранном виде.

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    Новогодние украшения появились в начале ноября и на фонарях некоторых улиц Петербурга, например, на Васильевском острове или в Александровском парке возле Адмиралтейства. Начали обрастать мишурой и украшениями магазины. На Дворцовой площади готовятся возвести огромную горку, а на Конюшенной площади — каток размерами 30х60 метров. Соответствующие разрешения выдала ГАТИ Петербурга.

    О том, как планируют украшать Петербург к Новому году и во сколько это обойдется, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость09 Ноя 2023 в 18:32
    А че не в октябре ?
    +0−0
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