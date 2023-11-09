Новогодние ели начали «вырастать» на улицах Петербурга

Улицы Петербурга, несмотря на начало ноября, уже вовсю украшают к Новому году. Не только праздничными гирляндами, но и новогодними ёлками.



Возле метро начали устанавливать пластиковые ели. Корреспондент «Фонтанки» заметила, как 9 ноября монтировали новогоднюю ёлку возле станции «Черная речка». К вечеру она уже сияла праздничными огнями даже в недособранном виде.