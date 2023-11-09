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    Суд разъяснил, нужно ли платить за парковку в Петербурге, если нет специальной разметки и знаков

    2009
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    Петроградский районный суд Петербурга разбирался, как определять зону платной парковки. Поводом стал штраф, который получила жительница города, думая, что оставила машину на бесплатном участке.

    Петербурженка утром 19 июля припарковала свой Skoda Rapid на Петроградской набережной, между Петровской набережной и улицей Чапаева. А после ей пришел штраф в 3 000 рублей за административное правонарушение — стоянку на платной парковке без оплаты, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Женщина подала жалобу в суд. По ее словам, на участке, где она оставила машину, не было каких-либо специальных знаков о платной парковке, специальной разметки и парковочного оборудования — там была белая прерывистая разметка, предусмотренная п. 1.6 ПДД РФ. Предоставленные автомобилисткой фотографии подтвердили, что в зоне предполагаемой платной парковки нет специальной разметки и соответствующих дорожных знаков.

    Суд счел, что наличие информации о платных парковках на официальных сайтах исполнительных органов власти Петербурга не обязывает автомобилистку оплачивать парковочное место, поскольку должностные лица не выполнили обязанность по обустройству платной парковочной зоны надлежащим образом. Постановление о штрафе было отменено, и дело в отношении женщины прекращено.

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