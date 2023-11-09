Отсидевший в «красной зоне» за убийство мужчина задержан в Петербурге после заявления о педофилии

По горячим следам сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в педофилии. Он просто вышел из квартиры.



О мужчине, который напал на 11-летнюю дочь, в полицию накануне около одиннадцати вечера сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. Она, по предварительной информации, сообщила, что 64-летний сосед домогался девочки на 4 этаже дома на улице Демьяна Бедного.



Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. У него оказалась богатая биография. В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 1991 году мужчина был осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью. Он отсидел 15 лет в так называемой «красной зоне», где отбывали наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники.

