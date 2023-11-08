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    Путин о защите должников: «Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали»

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    Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Об этом он заявил 8 ноября на совещании с членами правительства РФ по видеосвязи.

    На совещании с кабмином Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с этого вопроса.

    «Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал Путин.

    Решетников рассказал о развитии процедуры внесудебного банкротства в РФ. Механизм работает уже три года, но им не могли воспользоваться, например, пенсионеры.

    «Что изменилось? Во-первых, процедурой теперь могут пользоваться пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги больше года, а также все граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет.

    Второй момент. Мы снизили нижнюю и подняли верхнюю планку долга гражданина: теперь такая процедура доступна при долге от 25 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

    Третий момент. Мы сократили срок, в течение которого возможно повторное прохождение процедуры внесудебного банкротства: раньше это было десять лет, сейчас это пять лет», — рассказал Решетников.

    Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина дополнила этот блок рассказом о кредитных каникулах.

    «Так, с 1 января 2024 года в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию, которая связана и со снижением дохода, для граждан на постоянной основе уже заработает механизм кредитных каникул не только по ипотечным, но и по потребительским кредитам, и у заемщиков появится возможность взять такие каникулы на срок до шести месяцев», — заявила Набиуллина.

    Напомним, в июле Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредиту для восстановления платежеспособности.

    А в конце августа Минфин поддержал идею о кредитных каникулах для многодетных семей, но тогда посчитал 15-процентное снижение доходов недостаточным условием.

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