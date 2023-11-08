Путин о защите должников: «Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали»

Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Об этом он заявил 8 ноября на совещании с членами правительства РФ по видеосвязи.
На совещании с кабмином Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с этого вопроса.
«Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал Путин.
Решетников рассказал о развитии процедуры внесудебного банкротства в РФ. Механизм работает уже три года, но им не могли воспользоваться, например, пенсионеры.
«Что изменилось? Во-первых, процедурой теперь могут пользоваться пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги больше года, а также все граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет.
Второй момент. Мы снизили нижнюю и подняли верхнюю планку долга гражданина: теперь такая процедура доступна при долге от 25 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Третий момент. Мы сократили срок, в течение которого возможно повторное прохождение процедуры внесудебного банкротства: раньше это было десять лет, сейчас это пять лет», — рассказал Решетников.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина дополнила этот блок рассказом о кредитных каникулах.
«Так, с 1 января 2024 года в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию, которая связана и со снижением дохода, для граждан на постоянной основе уже заработает механизм кредитных каникул не только по ипотечным, но и по потребительским кредитам, и у заемщиков появится возможность взять такие каникулы на срок до шести месяцев», — заявила Набиуллина.
Напомним, в июле Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредиту для восстановления платежеспособности.
А в конце августа Минфин поддержал идею о кредитных каникулах для многодетных семей, но тогда посчитал 15-процентное снижение доходов недостаточным условием.