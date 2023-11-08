Путин о защите должников: «Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали»

Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Об этом он заявил 8 ноября на совещании с членами правительства РФ по видеосвязи.



На совещании с кабмином Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с этого вопроса.



«Нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал Путин.



Решетников рассказал о развитии процедуры внесудебного банкротства в РФ. Механизм работает уже три года, но им не могли воспользоваться, например, пенсионеры.