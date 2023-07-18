Люди в трудной жизненной ситуации получат право на кредитные каникулы. Госдума приняла соответствующий закон

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредиту для восстановления платежеспособности. Льготы будут распространяться на автокредитование и потребительские кредиты.

Кредитные каникулы можно будет взять один раз по каждому займу на полгода. В течение этого срока заемщик вправе не вносить платежи по договору, при этом дата начала льготного периода не может отставать от обращения гражданина более чем на месяц.



На льготы могут рассчитывать заемщики, чьи доходы за последние два месяца упали более чем на 30 % в сравнении со среднемесячными за год. Еще одно основание — проживание гражданина в зоне ЧС при наличии ущерба его имуществу или нарушения условий его жизни.



Размер займа должен быть не более 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч для остальных потребкредитов и 150 тысяч для кредитных карт. При этом отмечается, что правительство может скорректировать эти лимиты.



Заемщику могут отказать в каникулах в случае его банкротства, наличия соответствующего решения суда или предъявления кредитором требования к поручителю. Кроме того, согласно принятым во втором чтении поправкам, гражданин не имеет право на льготный период, если он уже пользовался ковидными или антикризисными кредитными каникулами.



Напомним, что ранее режим кредитных каникул в связи с пандемией распространялся на ограниченный период времени — до 30 сентября 2020 года. Санкционные каникулы действовали с 8 марта по 30 сентября 2022 года. В последний раз каникулы по потребительским кредитам продлевали в апреле этого года — до 31 декабря 2023 года.

Ранее постоянное право на льготный период для заемщиков распространялось только на ипотеку. Как подчеркивают авторы законопроекта, такой механизм кредитных каникул показал свою эффективность.

