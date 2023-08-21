Минфин поддержал идею о кредитных каникулах для многодетных семей, но посчитал 15-процентное снижение доходов недостаточным условием

Министерство финансов России поддержало инициативу о проработке механизма предоставления кредитных каникул многодетным семьям. Об этом 21 августа сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления «кредитных каникул» многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ», — процитировала она ответ Минфина.
При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в ведомстве поставили под сомнение предложенный парламентарием способ определения, есть ли у семьи проблемы с исполнением обязательств. Предоставлять кредитные каникулы предлагается, если доход заемщика упал на 15% за месяц в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год. В Минфине полагают, что это «не является признаком наличия затруднений в исполнении им своих кредитных обязательств».
В министерстве пояснили, что такая ситуация может быть следствием временной нетрудоспособности, отпуска без сохранения зарплаты, лишения премий из-за дисциплинарных проступков, сезонного снижения выручки индивидуального предпринимателя и других причин. К тому же нужно учитывать показатель долговой нагрузки.