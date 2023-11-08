Посмотрите, как с Кронштадта на Петербург надвигается туча

Мрачная туча пришла в Петербург с Финского залива к вечеру 8 ноября. Атмосферные кадры удалось запечатлеть корреспонденту «Фонтанки».
Плотная, темная, низко висящая туча прилетела в Петербург со стороны Кронштадта, окрасив небо в серо-синий цвет. На ее фоне уже зажегшиеся фонари выглядят почти сказочно.
По данным «Яндекс.Погоды», дождевые хмари ушли на север города — в Приморский и Выборгский районы. Влажность в Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас 86%, хотя и без осадков. А температура воздуха — +6 градусов.
Сегодня на погоду в Петербурге влияет передняя часть атлантического циклона, приближающегося с запада. Он несет плотные облака, небольшие дожди и нехарактерное для ноября тепло. Похолодание ждут на следующей неделе.