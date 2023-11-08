    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    1 м/с, зап

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur98.79

    Посмотрите, как с Кронштадта на Петербург надвигается туча

    4934
    7 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Мрачная туча пришла в Петербург с Финского залива к вечеру 8 ноября. Атмосферные кадры удалось запечатлеть корреспонденту «Фонтанки».

    Плотная, темная, низко висящая туча прилетела в Петербург со стороны Кронштадта, окрасив небо в серо-синий цвет. На ее фоне уже зажегшиеся фонари выглядят почти сказочно.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Погоды», дождевые хмари ушли на север города — в Приморский и Выборгский районы. Влажность в Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас 86%, хотя и без осадков. А температура воздуха — +6 градусов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня на погоду в Петербурге влияет передняя часть атлантического циклона, приближающегося с запада. Он несет плотные облака, небольшие дожди и нехарактерное для ноября тепло. Похолодание ждут на следующей неделе.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ПетербургПогода в Петербурге
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close