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    Новый циклон идёт с запада на Петербург

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    9 комментариев

    Аномальное тепло сохраняется в Петербурге, и новый циклон значительных изменений в погоду не внесёт.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе временами небольшие, местами умеренные дожди. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит 6–8.

    «Сегодня на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. В зоне его влияния небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут небольшие дожди, и по-прежнему теплее, чем должно быть в эти дни ноября. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие пару дней тоже возможны дожди и довольно тепло.

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    Комментарии 9

    Гость08 Ноя 2023 в 10:39
    Идем его встречать.
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