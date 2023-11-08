Новый циклон идёт с запада на Петербург

Аномальное тепло сохраняется в Петербурге, и новый циклон значительных изменений в погоду не внесёт.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе временами небольшие, местами умеренные дожди. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит 6–8.
«Сегодня на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. В зоне его влияния небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут небольшие дожди, и по-прежнему теплее, чем должно быть в эти дни ноября. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В следующие пару дней тоже возможны дожди и довольно тепло.