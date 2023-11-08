Модницы, завидуйте. Скромная обитательница заповедника в Ленобласти меняет наряды как перчатки

Городские модницы позавидовали бы такому богатству гардероба: целых три шубки за один сезон, одна краше другой. Да ещё и не надо переодеваться, и шкаф не нужен.
Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника нацелена на одно из любимых деревьев белок, поэтому они регулярно попадают в кадр. На видео, опубликованном в паблике заповедника 8 ноября, — три «наряда» белочки: ярко-рыжий, пёстрый и шикарный серый.
В конце октября «Фонтанка» показывала, как меняет окрас белка из выборгского парка Монрепо. Вообще смена «шубки» у этих животных происходит два раза в год и занимает около полутора месяцев. Осенью она продолжается примерно до середины ноября.