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    Экс-гендиректор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

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    Бывший генеральный директор хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий назначен вице-президентом по хоккейным операциям в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). Об этом 8 ноября сообщается в на сайте КХЛ.

    В рамках новой должности Андрей Точицкий будет руководить различными аспектами хоккейной деятельности, включая организацию соревнований, обеспечение безопасности, управление медицинскими вопросами, взаимодействие с игроками и работу с женской хоккейной лигой (ЖХЛ).

    Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что Андрей Точицкий известен в хоккейном мире и обладает обширным опытом в различных областях хоккея, начиная с роли агента и заканчивая руководящими должностями в хоккейных клубах. По мнению Морозова, Точицкий сможет сделать значительный вклад в стратегические инициативы, направленные на развитие и увеличение популярности хоккея.

    Андрей Точицкий в прошлом занимал должности генерального менеджера и генерального директора в СКА. Работая в петербургской команде он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Точицкий покинул армейцев в июле текущего года.

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