Экс-гендиректор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

Бывший генеральный директор хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий назначен вице-президентом по хоккейным операциям в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). Об этом 8 ноября сообщается в на сайте КХЛ.



В рамках новой должности Андрей Точицкий будет руководить различными аспектами хоккейной деятельности, включая организацию соревнований, обеспечение безопасности, управление медицинскими вопросами, взаимодействие с игроками и работу с женской хоккейной лигой (ЖХЛ).

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что Андрей Точицкий известен в хоккейном мире и обладает обширным опытом в различных областях хоккея, начиная с роли агента и заканчивая руководящими должностями в хоккейных клубах. По мнению Морозова, Точицкий сможет сделать значительный вклад в стратегические инициативы, направленные на развитие и увеличение популярности хоккея.