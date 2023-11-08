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    ЗСДфест

    Готовьте велосипеды к весне: стала известна дата проведения ЗСД Фонтанка Фест в 2024 году

    Фестиваль велодвижения пройдет в последнюю субботу мая

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Шестой международный фестиваль ЗСД Фонтанка Фест снова станет весенним — в 2024 году он пройдет 25 мая.

    В следующем году фестиваль сохранит свой велоформат. Все желающие получат уникальный шанс проехать на велосипеде по Западному скоростному диаметру — всего один день в году его центральную часть перекрывают специально для участников велопарада «Фонтанки». О сроках регистрации и форматах заездов мы сообщим позже.

    Пока же погода на улице не слишком располагает для велосипедных прогулок, и самое время вспомнить, как проходил ЗСД Фонтанка Фест в 2023 году, когда в трех заездах приняли участие более 12 тысяч человек.

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    Фото: «Фонтанка.ру»

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