Четырехкрылый, райский, африканский. Смотрите на нового малыша из Московского зоопарка

Новенького малыша показал 8 ноября Московский зоопарк. Это птенец — детёныш пары журавлей Стэнли. Их также называют четырехкрылыми или райскими журавлями, а также африканской красавкой.

Журавлей Анжелу и Раймона познакомили прошлой осенью. Сначала они общались издалека, через ограждение, потом их посадили в один вольер. Летом во внутреннем вольере самка отложила яйцо. Большую часть времени она его насиживала, а самец охранял их. Когда самке нужно было отойти, чтобы поесть, самец подменял её на гнезде. В начале августа вылупился птенец. Сейчас он уже подрос, окреп, интересуется окружающим миром, активно исследует вольер. Но оба родителя по-прежнему не спускают с него глаз.

Родители продолжают охранять детёныша, особенно агрессивно ведет себя отец. Если он замечает, как посетитель смотрит на птенца, подходит к стеклу, загораживает собой ребёнка и даже пытается клевать посетителя — через стекло. Поэтому сотрудники зоопарка просят гостей не стучать по стеклу и не подходить очень близко, чтобы Раймон, защищая птенца, не травмировал клюв.



Пол малыша пока неизвестен. Скоро у него возьмут кровь на анализ и узнают это. Никаких внешних различий, помогающих отличить самца от самки, у этих птиц нет.

