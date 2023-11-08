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    Четырехкрылый, райский, африканский. Смотрите на нового малыша из Московского зоопарка

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    Фото: Московский зоопарк
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    Новенького малыша показал 8 ноября Московский зоопарк. Это птенец — детёныш пары журавлей Стэнли. Их также называют четырехкрылыми или райскими журавлями, а также африканской красавкой.

    Московский зоопарк

    Журавлей Анжелу и Раймона познакомили прошлой осенью. Сначала они общались издалека, через ограждение, потом их посадили в один вольер. Летом во внутреннем вольере самка отложила яйцо. Большую часть времени она его насиживала, а самец охранял их. Когда самке нужно было отойти, чтобы поесть, самец подменял её на гнезде. В начале августа вылупился птенец. Сейчас он уже подрос, окреп, интересуется окружающим миром, активно исследует вольер. Но оба родителя по-прежнему не спускают с него глаз.

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    Родители продолжают охранять детёныша, особенно агрессивно ведет себя отец. Если он замечает, как посетитель смотрит на птенца, подходит к стеклу, загораживает собой ребёнка и даже пытается клевать посетителя — через стекло. Поэтому сотрудники зоопарка просят гостей не стучать по стеклу и не подходить очень близко, чтобы Раймон, защищая птенца, не травмировал клюв.

    Пол малыша пока неизвестен. Скоро у него возьмут кровь на анализ и узнают это. Никаких внешних различий, помогающих отличить самца от самки, у этих птиц нет.

    Журавли Стэнли обитают только в Южной Африке. Почти вся популяция живет на территории ЮАР и Намибии. Вид признан уязвимым. Успешное размножение в неволе стало достижением Московского зоопарка. У журавлей Стэнли голубовато-серое оперение, а перья на голове светлее остальных, как будто светлый берет. Маховые же перья могут быть очень темными — свинцовыми и даже черными. Они свешиваются почти до земли, напоминая шлейф. Из-за этого кажется, будто у журавля есть дополнительная пара крыльев. Отсюда и появилось еще одно название этого вида — четырехкрылый журавль.

    Фото: Московский зоопарк

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