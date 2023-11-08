Выпускница Вагановского стала музыкальным руководителем Английского национального балета

Дирижер, а в прошлом — танцовщица Мария Селецкая, проходившая обучение в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и блиставшая потом на лучших театральных сценах Европы, назначена музыкальным директором Английского национального балета. Информация об этом появилась 7 ноября на сайте театра.



Согласно информации с сайта эстонской концертной организации Eesti Kontsert, Мария Селецкая — из города Нарва-Йыэсуу, кроме Вагановского училища в Петербурге, училась танцевать в Таллиннском балетном училище, после — продолжила образование в Таллиннском университете. Среди сцен, на которых она танцевала, — театр «Эстония», Берлинский государственный балет, Цюрихский балет, Королевский балет Фландрии.

