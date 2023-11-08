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    Октябрь стал самым тёплым в истории наблюдений на Земле

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    Минувший месяц на Земле стал самым тёплым октябрём за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2019 году. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus.

    «Октябрь 2023 года был самым теплым октябрём за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 год, и на 0,4 градуса выше, чем в предыдущем самом тёплом октябре, в 2019 году», — говорится в заявлении службы.

    Кроме того, отмечена рекордная для октября средняя температура верхних слоёв воды Атлантического океана — плюс 20,79 градуса.

    По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в следующие пять лет температура на Земле может достигать рекордно высоких значений из-за парниковых газов и из-за смены фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо, которая началась этим летом.

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