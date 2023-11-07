Владельцев сгоревшего кинотеатра «Слава» штрафовали за несоблюдение техники безопасности

В сентябре в Петербурге сгорел бывший советский кинотеатр «Слава». Сотрудники МЧС устраняли пожар на протяжении пяти часов. В результате пожара сгорели стоявшие рядом машины.
Предварительная причина пожара — в ресторане BBQ, там, по данным спасателей, могло быть замыкание проводки на летней веранде. Чтобы точно определить причину возгорания, в МЧС проводят экспертизу.
Как выяснит депутат Государственной думы Михаил Романов, до этого у сотрудников МЧС уже были претензии к пользователям здания. Исполняющий обязанности министра МЧС России Анатолий Супруновский ответил на запрос Романова, что последняя проверка здания состоялась в декабре 2021 года. Правообладателю было вручено предписание устранить нарушения до июня 2022 года. В итоге должностное лицо оштрафовали за несоблюдение требований пожарной безопасности.
Позже в МЧС собирались проверить здание повторно, однако в прокуратуре согласовать проверку отказались.
Следственный комитет по запросу Романова также проводит проверку.
Торговый центр на Бухарестской улице, 47, где в прошлом располагался кинотеатр «Слава», загорелся ночью 16 сентября. Огонь уничтожил половину здания площадью 2 тысячи «квадратов». На ликвидацию пламени сотрудникам МЧС потребовалось более 5 часов, на месте происшествия работали более 60 спасателей.