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    Владельцев сгоревшего кинотеатра «Слава» штрафовали за несоблюдение техники безопасности

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    В сентябре в Петербурге сгорел бывший советский кинотеатр «Слава». Сотрудники МЧС устраняли пожар на протяжении пяти часов. В результате пожара сгорели стоявшие рядом машины.

    Предварительная причина пожара — в ресторане BBQ, там, по данным спасателей, могло быть замыкание проводки на летней веранде. Чтобы точно определить причину возгорания, в МЧС проводят экспертизу.

    Как выяснит депутат Государственной думы Михаил Романов, до этого у сотрудников МЧС уже были претензии к пользователям здания. Исполняющий обязанности министра МЧС России Анатолий Супруновский ответил на запрос Романова, что последняя проверка здания состоялась в декабре 2021 года. Правообладателю было вручено предписание устранить нарушения до июня 2022 года. В итоге должностное лицо оштрафовали за несоблюдение требований пожарной безопасности.

    Позже в МЧС собирались проверить здание повторно, однако в прокуратуре согласовать проверку отказались.

    Следственный комитет по запросу Романова также проводит проверку.

    Торговый центр на Бухарестской улице, 47, где в прошлом располагался кинотеатр «Слава», загорелся ночью 16 сентября. Огонь уничтожил половину здания площадью 2 тысячи «квадратов». На ликвидацию пламени сотрудникам МЧС потребовалось более 5 часов, на месте происшествия работали более 60 спасателей.

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    ПожарКинотеатр Слава
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