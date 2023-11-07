Владельцев сгоревшего кинотеатра «Слава» штрафовали за несоблюдение техники безопасности

В сентябре в Петербурге сгорел бывший советский кинотеатр «Слава». Сотрудники МЧС устраняли пожар на протяжении пяти часов. В результате пожара сгорели стоявшие рядом машины.



Предварительная причина пожара — в ресторане BBQ, там, по данным спасателей, могло быть замыкание проводки на летней веранде. Чтобы точно определить причину возгорания, в МЧС проводят экспертизу.

Как выяснит депутат Государственной думы Михаил Романов, до этого у сотрудников МЧС уже были претензии к пользователям здания. Исполняющий обязанности министра МЧС России Анатолий Супруновский ответил на запрос Романова, что последняя проверка здания состоялась в декабре 2021 года. Правообладателю было вручено предписание устранить нарушения до июня 2022 года. В итоге должностное лицо оштрафовали за несоблюдение требований пожарной безопасности.