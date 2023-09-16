Семь машин сгорели и расплавились в результате пожара в Купчино

Ночной пожар в ресторане на Бухарестской нанес значительный ущерб не только предпринимателям, но и собственникам припаркованных рядом машин. Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, полностью выгорели и оплавились семь автомобилей.
МЧС России
Огнем повреждены Mitsubishi Outlander, Mazda 3, Skoda Rapid, Subaru XV, Renault Sandero, Volkswagen Transporter, Toyota Camry. Предварительная причина пожара в ресторане BBQ — замыкание проводки на летней веранде.
Пожар на Бухарестской, 47, тушили после полуночи. Огонь охватил тысячу квадратных метров, возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Помимо ресторана в здании бывшего кинотеатра «Слава» располагались несколько торговых точек и зоомагазин. Не всех животных удалось спасти из-за задымления. Спасатели вынесли несколько клеток с грызунами.