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    Семь машин сгорели и расплавились в результате пожара в Купчино

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    Фото: МЧС России
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    Ночной пожар в ресторане на Бухарестской нанес значительный ущерб не только предпринимателям, но и собственникам припаркованных рядом машин. Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, полностью выгорели и оплавились семь автомобилей.

    МЧС России

    Огнем повреждены Mitsubishi Outlander, Mazda 3, Skoda Rapid, Subaru XV, Renault Sandero, Volkswagen Transporter, Toyota Camry. Предварительная причина пожара в ресторане BBQ — замыкание проводки на летней веранде.

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    Пожар на Бухарестской, 47, тушили после полуночи. Огонь охватил тысячу квадратных метров, возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Помимо ресторана в здании бывшего кинотеатра «Слава» располагались несколько торговых точек и зоомагазин. Не всех животных удалось спасти из-за задымления. Спасатели вынесли несколько клеток с грызунами.

    Фото: МЧС России

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    Комментарии 15

    Гость16 Сен 2023 в 10:35
    Новость о Славе от августа 2022 года, цитата :"В 2020 году ООО «ТК „Слава“» получило разрешение на строительство здесь «многофункционального здания», которое должно включить в себя торговлю, кафе и «объект обслуживания». Официальный представитель службы строительного надзора тогда пояснил , что проектной документацией, разработанной индивидуальным предпринимателем Олегом Стрельниковым, предполагался полный снос «Славы». Взамен должна была появиться семиэтажка высотой почти 30 метров.

    Однако работы так и не начались, а внутри продолжается торговля. Возможно, причиной стали коронавирус и связанные с ним проблемы.

    Впрочем, от идеи снести «Славу» собственник не отказался. По заказу ООО все тот же Олег Стрельников разработал проект жилого дома на этом месте. На днях он, был утвержден."

    Надеюсь данная цитата заинтересует СК и его главу.
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