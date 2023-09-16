    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    770мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.63eur103.04

    Площадь пожара в Купчино выросла до 1000 квадратных метров

    1288
    3 комментария

    В Купчино усилена группировка спасателей, которые борются с огнем в здании на Бухарестской, 47. Напомню, пламя полностью охватило расположенный там ресторан BBQ и торговый центр.

    «В здании размером 40х50, происходит горение на площади 1000 кв.м. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сказано в сообщении МЧС.

    Сейчас на тушении работают 18 единиц техники и 62 пожарных.

    читатель «Фонтанки»

    Местные жители говорят, что в огне сгорает «целая эпоха».

    В здании на Бухаресткой, 47 когда-то располагался кинотеатр «Слава». Затем много лет там работало известное в городе казино. В последнее время там размещался ресторан BBQ, несколько торговых точек и зоомагазин.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close