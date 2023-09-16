Площадь пожара в Купчино выросла до 1000 квадратных метров

В Купчино усилена группировка спасателей, которые борются с огнем в здании на Бухарестской, 47. Напомню, пламя полностью охватило расположенный там ресторан BBQ и торговый центр.



«В здании размером 40х50, происходит горение на площади 1000 кв.м. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сказано в сообщении МЧС.



Сейчас на тушении работают 18 единиц техники и 62 пожарных.

