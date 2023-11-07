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    После недели «отдыха» в Петербург вернулись «красные» пробки. На Петроградской снова сошлись две «беды»

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    Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 7 ноября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов, а на прошлой неделе, когда были школьные каникулы, даже 5. Сегодня каникулы закончились.

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    «Яндекс» сообщил уже о нескольких необычных пробках: с раннего утра он фиксировал пробки на КАД (на внутреннем кольце от Ораниенбаумского проспекта до поворота на Большое Коновалово, а также на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной), в 8:42 проинформировал о «необычно плотной пробке» на внешнем кольце от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. В 8:48 пробка на Петергофском шоссе и проспект Стачек растянулась на 6,6 км, от улицы Доблести до Автомобильной улицы. В ней можно потерять 1 час 16 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 34 минуты. Гораздо больше пробок демонстрируют «Яндекс.Карты».

    Очевидцы с утра сообщают об авариях. Две аварии на Зины Портновой перед перекрёстком с Ленинским проспектом, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Два каршеринга не смогли разъехаться на улице Чапаева у Карповки, рассказывают там же. Любопытно, что минувшим вечером неподалеку, на Каменноостровском проспекте, 26–28, тоже столкнулись два каршеринга.

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