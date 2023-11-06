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    Под зад «Москвичу» и в столб. На Каменноостровском сошлись две беды

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    Вечер выходного понедельника не задался у водителей каршеринговых автомобилей. Пострадало детище отечественного автопрома.

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    читатель «Фонтанки»

    О ДТП на Каменноостровском проспекте, 26-28, рассказал «Фонтанке» очевидец. Судя по фото, Nissan влетел в зад «Москвичу», а тот еще слегка помялся о столб. Автор фото предположил, что последний поворачивал во двор. Пробки на месте, по данным «Яндекс. Карт», нет.

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    По словам очевидца, оба водителя самостоятельно выходили из машин и осматривали своих арендованных «коней». В ГУ МВД подтвердили, что пострадавших в результате аварии нет.

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    Комментарии 11

    Гость06 Ноя 2023 в 22:53
    МосГвич - хорошая машин!
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