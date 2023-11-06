Под зад «Москвичу» и в столб. На Каменноостровском сошлись две беды

Вечер выходного понедельника не задался у водителей каршеринговых автомобилей. Пострадало детище отечественного автопрома.
читатель «Фонтанки»
О ДТП на Каменноостровском проспекте, 26-28, рассказал «Фонтанке» очевидец. Судя по фото, Nissan влетел в зад «Москвичу», а тот еще слегка помялся о столб. Автор фото предположил, что последний поворачивал во двор. Пробки на месте, по данным «Яндекс. Карт», нет.
По словам очевидца, оба водителя самостоятельно выходили из машин и осматривали своих арендованных «коней». В ГУ МВД подтвердили, что пострадавших в результате аварии нет.