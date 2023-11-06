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    «Вот так Бэмби кричит». Послушайте то, что бывает раз в год

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    Брачный рев оленей запечатлели на зооферме в Волосовском районе Ленобласти. Обитатель «Приюта Белоснежки» настойчиво звал самку.

    Приют Белоснежки The Snow White's Shelter

    «Вот так Бэмби кричит. Победный вой лани. Брачный период, зовет самочку. Это тот редкий случай, когда можете раз в год услышать крик оленя», — комментирует специалист зоофермы. На призыв человека повернуться сохатый не отреагировал.

    В конце октября мы рассказывали, что у лосей уже почти закончился гон — период брачных отношений. На камеру попал комичный случай, как изголодавшийся сохатый съел гриб, который в народе называется «лось».

    А год назад «Фонтанка» показывала того самого Бэмби из «Приюта Белоснежки». Тогда у него возникли неприятности из-за брачного периода. Он слишком активно «приставал» рогами ко всему, что видел, и запутался в веревках.

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