«Вот так Бэмби кричит». Послушайте то, что бывает раз в год

Брачный рев оленей запечатлели на зооферме в Волосовском районе Ленобласти. Обитатель «Приюта Белоснежки» настойчиво звал самку.
«Вот так Бэмби кричит. Победный вой лани. Брачный период, зовет самочку. Это тот редкий случай, когда можете раз в год услышать крик оленя», — комментирует специалист зоофермы. На призыв человека повернуться сохатый не отреагировал.
В конце октября мы рассказывали, что у лосей уже почти закончился гон — период брачных отношений. На камеру попал комичный случай, как изголодавшийся сохатый съел гриб, который в народе называется «лось».
А год назад «Фонтанка» показывала того самого Бэмби из «Приюта Белоснежки». Тогда у него возникли неприятности из-за брачного периода. Он слишком активно «приставал» рогами ко всему, что видел, и запутался в веревках.