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    Бэмби из «Приюта Белоснежки» доприставался «ко всему» и попал в ловушку

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    У оленя Бэмби с волосовской фермы «Приют Белоснежки» возникли неприятности из-за брачного периода. Он слишком активно «приставал» рогами ко всему, что видел, и запутался в веревках.

    Автор: Комитет по животному миру Ленинградской области

    За полтора месяца Бэмби собрал на рогах целую коллекцию, пишет 1 ноября 47news со ссылкой на сотрудников фермы. Были там и веревки, и металлическая конструкция, а страдали даже деревья и рулоны сена.

    «Не выдержала у нас душа и дальше смотреть, как он так ходит. Вот и вызвали специалистов. Самостоятельно срезать не смогли, он такой здоровый, очень сильный. Точно нужно было бы трое мужчин», — говорят на ферме.

    Чтобы распутать оленя, пришлось усыпить его из дистанционного инъектора. Процесс освобождения показала пресс-служба регионального комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира.

    Теперь Бэмби чувствует себя хорошо и снова ко всем пристает.

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