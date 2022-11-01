Бэмби из «Приюта Белоснежки» доприставался «ко всему» и попал в ловушку

У оленя Бэмби с волосовской фермы «Приют Белоснежки» возникли неприятности из-за брачного периода. Он слишком активно «приставал» рогами ко всему, что видел, и запутался в веревках.

За полтора месяца Бэмби собрал на рогах целую коллекцию, пишет 1 ноября 47news со ссылкой на сотрудников фермы. Были там и веревки, и металлическая конструкция, а страдали даже деревья и рулоны сена.



«Не выдержала у нас душа и дальше смотреть, как он так ходит. Вот и вызвали специалистов. Самостоятельно срезать не смогли, он такой здоровый, очень сильный. Точно нужно было бы трое мужчин», — говорят на ферме.

