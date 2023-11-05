Крым атаковали ракеты, Песков оценил ход СВО: новости спецоперации за 5 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 ноября.
Атаки ВСУ
Вечером 4 ноября ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи. Средства ПВО сбили 13 крылатых ракет. По информации Минобороны, в итоге пострадал один корабль.
В Брянской области средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет.
На видео попали, предположительно, взрывы на заводе в Керчи
Crimeanwind / t.me
Интервью Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента дал интервью телеканалу «Россия-1». Тезисы, касающиеся СВО:
- в США и Европе растет усталость от темы Украины и ее финансовой поддержки;
- эта поддержка становится для Запада грузом, который он не в состоянии нести;
- отношения России и США сейчас на нуле;
- но так как обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность, однажды диалог придется возобновить.
— И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее, — уверен Песков.